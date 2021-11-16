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СМИ: в Испании забастовка металлургов переросла в столкновения с полицией

Акция протеста состоялась в провинции Кадис

МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Испанские металлурги начали во вторник бессрочную забастовку в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила газета La Voz de Cadiz.

По ее информации, акции протеста прошли в нескольких населенных пунктах провинции. Участники митингов строили баррикады, поджигали шины, бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и перекрывали дороги. В результате произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов с протестующими. Кроме того, в населенном пункте Сан-Фернандо полицейским пришлось применить небольшие резиновые снаряды против участников акции.

Протесты состоялись у завода испанской судостроительной компании Navantia в муниципалитете Пуэрто-Реаль, а также в городе Кадис и ряде других населенных пунктов. К настоящему времени сообщается об одном задержанном. Четыре сотрудника правоохранительных органов пострадали.

Одним из ключевых требований металлургов является повышение заработной платы.

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