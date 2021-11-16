Таможенники пресекли вывоз из России антикварной униформы Королевства Пруссия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Выборгской таможни пресекли попытку вывоза из России в Финляндию предметов антикварной униформы Королевства Пруссия. Возраст изъятых у гражданина Казахстана предметов составляет более 100 лет, в отношении него рассматривается возможность возбуждения уголовного дела, сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"В ходе таможенного осмотра транспортного средства сотрудники таможни выявили в багаже гражданина старинные предметы: шлем, сюртук и курительную трубку. По результатам комплексной экспертизы обнаруженные товары являются предметами обмундирования и снаряжения военного назначения, созданными более 100 лет назад, и входят в перечень культурных ценностей", - рассказали в пресс-службе.

Изъятые предметы могут быть вывезены из России только на основании заключения, выданного органами Министерства культуры РФ. Остановленный на российско-финской границе гражданин сообщил сотрудникам таможни, что товаров, подлежащих обязательному декларированию, при себе не имеет.