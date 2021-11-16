Megogo, Okko, IVI оштрафовали за отсутствие соцрекламы о вреде табака

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатрам Megogo, Okko, IVI и "Кинопоиск" оштрафованы за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"С начала 2021 года к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.3.1 КоАП РФ за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака были привлечены владельцы аудиовизуальных сервисов "Кинопоиск", IVI, Megogo и Okko (юридические и должностные лица). По результатам рассмотрения протоколов судом назначены штрафы для каждого юридического лица в размере 100 тыс. рублей, для каждого должностного лица - 10 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Также за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака к административной ответственности привлечен владелец more.tv с назначением штрафа 50 тыс. рублей - для юридического лица. Протокол судом еще не рассмотрен.

"В отношении владельца аудиовизуального сервиса Megogo составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.7.10.-2 КоАП РФ за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений", - добавили в пресс-службе.