В Самарской области ревакцинацию от коронавируса прошли почти 42% привившихся

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Ревакцинацией от коронавируса охвачено почти 42% самарцев, которые сделали прививку полгода назад. Всего ревакцинации подлежат 271 тыс. человек, сообщил во вторник на пресс-конференции замминистра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.

"В настоящий момент показатель по исполнению вакцинации составляет 70,5% - это даже чуть лучше, чем в целом по России, но, безусловно, мы не должны останавливаться. В Самарскую область поступило 1 711 587 доз вакцины, если бы сегодня ее активно использовали, 84% взрослого населения у нас были бы уже привиты. Сейчас ревакцинации после шести месяцев подлежит 271 тыс. населения, уже 41,8%", - сказал Золотарев.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе остается крайне напряженной. При этом за прошедшую неделю в регионе зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом на 14,2% в амбулаторном звене. Кроме того, снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмониями на 10,5% относительно предыдущей недели.

Сейчас в регионе продолжают действовать некоторые ограничения: непривитым пожилым людям по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию, а для посещения определенных учреждений всем необходимо иметь один из трех документов - сертификат о вакцинации, сведения о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения.