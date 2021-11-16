Власти Тульской области с 2022 года начнут выплачивать стипендии аспирантам вузов региона

ТУЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Аспиранты вузов в Тульской области с января 2022 года начнут получать региональные стипендии в размере 10 тыс. рублей. Это позволит поддержать молодых ученых, которые занимаются разработками и исследованиями в важных для региона научных и производственных направлениях, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"С января следующего года правительство Тульской области начнет выделять аспирантам стипендии в размере 10 тыс. рублей, что позволит поддержать молодых специалистов, работающих в приоритетных для региона направлениях", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

О предполагаемом количестве получателей стипендий пока не сообщается. Всего, по данным пресс-службы, в Тульской области свыше 4 тыс. специалистов занято в секторе исследований и разработок. Более 70 научных школ работают в интересах базовых отраслей тульской промышленности.

Эта тема, по данным пресс-службы, обсуждалась во вторник во время посещения губернатором Алексеем Дюминым Тульского государственного университета (ТулГУ), который является опорным и участвует в проектах Научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТех", созданного при поддержке правительства РФ в 2020 году.

В сентябре 2021 года вуз стал кандидатом на участие в федеральной программе "Приоритет-2030", направленной на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Вуз предложил к реализации три стратегических проекта, связанных с разработками в сфере перспективного вооружения, биохимических технологий и композитных материалов. "Программа развития ТулГУ до 2030 года - это новый этап для всей науки и образования в регионе. Правительство региона готово поддерживать вуз на пути всестороннего развития и укрепления позиций", - приводит пресс-служба слова Дюмина.