В зимние каникулы ограничения в Петербурге ожидаются менее строгие, чем в осенние

ТАСС, 16 ноября. Ограничения в зимние каникулы в Санкт-Петербурге планируются менее строгие, чем в осенние, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на международном форуме и выставке "Транспорт России".

"Ожидания на зимние каникулы лучше, чем на осенние. Конечно, многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но надеемся всегда на лучшее. Поэтому мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней мере, такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября. В связи с этим готовим город к проведению праздничных мероприятий, в том числе и с участием туристов", - сказал он.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Петербурге запрещалась деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых), закрывались непродовольственные магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, а также учреждения культуры - за исключением театров и музеев; была временно ограничена работа организаций сферы услуг и МФЦ.

После 8 ноября в Петербурге действует запрет на ночную работу предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Разрешенная численность участников мероприятий ограничена до 40.

В Петербурге поэтапно вводится система предъявления QR-кодов о полном курсе вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска в общественные места и на массовые мероприятия. С 30 октября эта система опробована в музеях и театрах и при заселении в гостиницы. С 15 ноября QR-код требуется в бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках. С 1 декабря система предъявления QR-кодов заработает для кафе и ресторанов, исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах.