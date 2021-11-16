Петербург вошел в пятерку лидеров по числу участников Национальной технической олимпиады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Количество петербургских школьников 8-11 классов, подавших заявки на участие в Национальной технологической олимпиаде (НТО), составило почти 8,5 тыс. человек, таким образом, город попал в список регионов-лидеров по численности участников, сообщили во вторник в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

"Заявки на участие подали 94 147 школьников из 85 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран. Санкт-Петербург вошел в пятерку регионов с самым большим количеством участников - участие в олимпиаде НТО здесь примут почти 8,5 тыс. старшеклассников. В топ-5 также Москва, Московская, Новосибирская и Томская области", - говорится в сообщении.

В рамках НТО представлено 31 инженерное направление, 26 из которых включены в перечень Российского совета олимпиад школьников как соревнования II и III уровня (победа в них дает преимущество при поступлении в вузы). В список популярных профилей у школьников вошли информационная безопасность, искусственный интеллект, разработка компьютерных игр, геномное редактирование и автоматизация бизнес-процессов. Первые два этапа олимпиады завершатся после Нового года, а заключительная серия пройдет с февраля по апрель.

Национальная технологическая олимпиада (НТО) проводится в рамках года науки и технологий при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Ассоциацией участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) и при поддержке АНО "Россия - страна возможностей", Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ".

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.