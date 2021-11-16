В ООН обеспокоены положением мигрантов на границе Белоруссии и Польши

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций выражает обеспокоенность условиями и обращением с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Есть озабоченность условиями на земле и обращением с беженцами. <...> Мы выступаем за то, чтобы со всеми ними обращались достойно", - сказал Хак.

"Мы не хотим, чтобы этих людей использовали в спорах между странами", - отметил он.

"Если вы видите, что происходило с этой группой людей, то есть конкретные обеспокоенности насчет того, что к их правам не относятся с должным уважением, - заявил представитель ООН. - Поэтому мы хотим, чтобы они были услышаны". По его словам, использование мигрантов не должно продолжаться.

На просьбу прокомментировать сообщения об использовании Польшей водометов Хак отметил, что не располагает подтверждением данной информации. "Не должно иметь место использование силы в обращении с этим населением", - сказал он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.