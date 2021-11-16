В Петербурге реконструируют кавалерийскую школу, где учились советские маршалы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Два исторических корпуса Офицерской кавалерийской школы на Шпалерной улице в Петербурге, в которой в начале 1920-х годов учились будущие советские маршалы Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и Иван Баграмян, реконструируют для размещения в них музейно-выставочного пространства. Госстройнадзор города выдал разрешение на проведение работ на находящемся в неудовлетворительном состоянии историческом памятнике.

"В соответствии с техническом заданием на проектирование в реконструируемом историческом здании предусматривается размещение выставочных залов. Они будут предназначены для временных экспозиций различной тематики. Кроме того, для посетителей этого выставочного пространства в здании предусмотрены залы для проведения презентаций, вестибюль, гардероб и другие вспомогательные и служебные помещения", - следует из опубликованного во вторник сообщения Госстройнадзора Петербурга.

Здание под литерой Б было возведено в 1870-х годах и представляло собой одноэтажное нежилое строение - кузницу и относилось к комплексу Офицерской кавалерийской школы. Здание под литерой К было построено в 1901 году для создания в нем конюшни. Общая площадь первого корпуса школы составляет 960 кв. м, второго корпуса - 941 кв. м.

Офицерская кавалерийская школа в Санкт-Петербурге была образована в 1882 году на базе Учебного кавалерийского эскадрона и разместилась в комплексе Аракчеевских казарм на Шпалерной улице. В разное время учебное заведение возглавляли генералы Алексей Брусилов и Владимир Сухомлинов. После Октябрьской революции на базе Офицерской кавалерийской школы была создана 1-я Кавалерийская школа, преобразованная впоследствии в Краснознаменную Высшую офицерскую кавалерийскую школу.