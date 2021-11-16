В Тульской области почти вдвое выросла доля свободных мест в ковидных госпиталях

ТУЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Тульской области отмечают снижение количества новых случаев заражения коронавирусом и госпитализаций пациентов, доля свободных мест в инфекционных отделениях за неделю выросла с 8,3% до почти 15%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил, что за прошедшую неделю снижается число ежедневных госпитализаций. В госпиталях развернуто 2 076 коек, более 300 свободно. Имеется необходимый запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского кислорода", - говорится в сообщении.

По данным на 8 ноября, в инфекционных госпиталях были свободны 173 койки, что составляло около 8,3% от их общего числа. Руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает стабилизироваться. В период с 8 по 14 ноября было зарегистрировано 1 879 случаев заражения COVID-19, что практически соответствует уровню предыдущей недели.

От коронавируса первым компонентом привиты более 704 тыс. человек, вторым - около 650 тыс., ревакцинацию прошли около 56 тыс. жителей региона. План по прививочной кампании выполнен почти на 75%. В области работают 55 пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения, 45 выездных прививочных бригад, 10 мобильных комплексов для вакцинации на ФАПах и на промышленных предприятиях. С июня введена обязательная вакцинация сотрудников наиболее значимых сфер, в том числе работников торговли и общепита, образования, здравоохранения, транспорта, системообразующих предприятий.

В Тульской области с начала пандемии, по информации сайта стопкоронавирус.рф на 16 ноября, выявлено 64 363 случая заражения коронавирусом, в том числе 269 - за последние сутки. Выздоровели 56 136 человек, 3 723 пациента умерли.