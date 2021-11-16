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Губернатор Севастополя опроверг задержание экс-главы департамента сельского хозяйства

По словам губернатора Михаила Развожаева, правоохранители пригласили Вадима Кирпичникова на опрос

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший директор департамента сельского хозяйства Севастополя Вадим Кирпичников не был задержан, правоохранители пригласили его на опрос, сообщил во вторник в эфире телеканала СТВ губернатор города Михаил Развожаев.

Источник ТАСС ранее во вторник сообщил, что правоохранители проводят обыски у Кирпичникова в рамках разбирательства о превышении должностных полномочий. Некоторые СМИ сообщили, что экс-чиновника задержали.

"Сегодня все новости облетела информация о задержании руководителя департамента. По моей информации, он приглашен на опрос. В настоящее время он не является руководителем департамента. Контракт с Вадимом Михайловичем [Кирпичниковым] не продлен именно по причине, что появились вопросы правоохранительных органов", - сказал Развожаев.

Он отметил, что решение о продлении контракта с Кирпичниковым будет приниматься после получения ответов на вопросы, возникших у правоохранителей.

Ранее источник сообщал, что проводится выемка документов и обыски у Кирпичникова, с которым несколько дней назад не продлили контракт. Разбирательство касается превышения должностных полномочий по заключению договоров по несанкционированной торговле. Следователи намерены возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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