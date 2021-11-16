Губернатор Севастополя опроверг задержание экс-главы департамента сельского хозяйства

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший директор департамента сельского хозяйства Севастополя Вадим Кирпичников не был задержан, правоохранители пригласили его на опрос, сообщил во вторник в эфире телеканала СТВ губернатор города Михаил Развожаев.

Источник ТАСС ранее во вторник сообщил, что правоохранители проводят обыски у Кирпичникова в рамках разбирательства о превышении должностных полномочий. Некоторые СМИ сообщили, что экс-чиновника задержали.

"Сегодня все новости облетела информация о задержании руководителя департамента. По моей информации, он приглашен на опрос. В настоящее время он не является руководителем департамента. Контракт с Вадимом Михайловичем [Кирпичниковым] не продлен именно по причине, что появились вопросы правоохранительных органов", - сказал Развожаев.

Он отметил, что решение о продлении контракта с Кирпичниковым будет приниматься после получения ответов на вопросы, возникших у правоохранителей.

Ранее источник сообщал, что проводится выемка документов и обыски у Кирпичникова, с которым несколько дней назад не продлили контракт. Разбирательство касается превышения должностных полномочий по заключению договоров по несанкционированной торговле. Следователи намерены возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ.