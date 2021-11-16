Число волонтеров в Петербурге к 2030 году планируется увеличить более чем в шесть раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Количество людей, занятых добровольческой деятельностью в Санкт-Петербурге, к 2030 году планируется увеличить более чем в шесть раз - почти до 800 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации после церемонии награждения волонтеров, которую провел во вторник губернатор города Александр Беглов.

"В этом году губернатор утвердил дорожную карту по развитию добровольческого (волонтерского) движения в Петербурге. По итогам этого года в городе планируется вовлечь в волонтерскую работу 3,3% жителей, а к 2030-му - 15%, что составит более 795 тыс. человек", - говорится в сообщении. По данным администрации, сейчас в городе свыше 120 тыс. волонтеров.

На церемонии в Смольном награды за развитие добровольческой деятельности получили 15 волонтеров. Среди награжденных - добровольцы-спасатели, волонтеры, помогавшие пожилым горожанам, ветеранам и людям с ограниченными возможностями в период пандемии, а также участники поисковых отрядов, благотворительных и экологических организаций, масштабных спортивных и общественных мероприятий.

"Петербург - столица добровольчества. Сейчас у нас более 120 тыс. волонтеров. В этой бескорыстной работе участвует не только молодежь, но и люди "серебряного" возраста. Каждый из них занят нужным и благородным делом", - привела пресс-служба слова Беглова.

По данным пресс-службы, волонтерские программы в Петербурге действуют практически на каждом предприятии, в школах и вузах. Добровольцы задействованы в донорстве, в работе с особенными детьми, в поисковой деятельности, патриотическом воспитании.

В Петербурге работает единый ресурсный центр "Штаб-квартира" для добровольцев и некоммерческих общественных организаций, который стал местом общения и обмена опытом представителей городских благотворительных, социальных, добровольческих и творческих проектов. В Центре городских волонтеров, который действует на базе "Дома молодежи", проводится отбор, подготовка, обучение и распределение добровольцев для проведения городских, региональных, всероссийских и международных мероприятий или реализации проектов правительства города.