Минздрав планирует выплачивать медработникам суммарно по 200 рублей за каждого привитого

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В ООН обеспокоены положением мигрантов на границе Белоруссии и Польши

Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак заявил, что использование мигрантов не должно продолжаться

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