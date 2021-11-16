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Минздрав планирует выплачивать медработникам суммарно по 200 рублей за каждого привитого

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ предлагает установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19.

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Соответствующий проект постановления опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного", - следует из пояснительной записки.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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