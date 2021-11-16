В Петербурге открылась кризисная квартира для пострадавших от домашнего насилия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Кризисная квартира "Надежда", в которой смогут жить женщины с детьми, пострадавшие от домашнего насилия, открылась в Красногвардейском районе Петербурга во вторник. Женщины будут обеспечены охраной, они смогут жить в квартире полгода, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"В Красногвардейском районе открыли кризисную квартиру для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия. Двухкомнатная квартира, площадью 63 кв. м, рассчитана на две семьи: двух женщин и четырех детей. Они смогут проживать здесь полгода, при необходимости срок проживания может быть продлен. Для безопасности проживающих женщин в отделении "Надежда" организована круглосуточная охрана, функционирует радиоуправляемая кнопка тревожной сигнализации", - сказали в пресс-службе.

Чтобы обратиться за помощью, пострадавшие от домашнего насилия женщины могут позвонить на горячую линию или обратиться через социальные сети Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района. Специалисты будут помогать женщинам с трудоустройством, оформлением документов.

Квартира полностью обустроена, в ней сделан ремонт, есть игрушки и мебель. В пресс-службе отметили, что открыть квартиру удалось при поддержке социально ориентированного бизнеса и жителей района, которые безвозмездно передали игрушки и мебель.

Квартира "Надежда" стала первым кризисным жильем в районе. "К сожалению, сейчас мы видим потребность в таких кризисных квартирах, поэтому мы поставили перед собой задачу в следующем году открыть вторую квартиру в другой части района", - цитирует пресс-служба главу района Евгения Разумишкина.