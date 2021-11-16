В РФ предложили разработать программу поддержки молодых IT-специалистов на этапе обучения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вузам России необходимо разработать программу поддержки проектов молодых специалистов в IT-сфере, позволяющая им на стадии обучения в университете проявлять себя, создавая собственные продукты и развивать инвестпроекты. Такое мнение высказали ректоры российских вузов в ходе круглого стола, посвященного поддержке развития инновационной структуры вузов в субъектах РФ, в Совете Федерации во вторник.

"Фактически в показателях регионов и в показателях центров поддержки нет технологического предпринимательства. Это надо изменить. Вот тогда у нас будет массовое вовлечение молодежи в инновационную деятельность и поддержку жизненного цикла", - сказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

В представленной презентации ректора поясняется, что предлагается разработать программу технологического предпринимательства, которая позволит массово вовлекать молодежь в инновационную деятельность, даст возможность на ранних этапах обучения создавать собственные проекты и развиваться как малым и средним предпринимателям. Кроме того, предлагается разработать программу исследований и разработок по приоритетным направлениям научно-технического развития РФ до 2030 года.

Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Коробец отметил, что развитие технологического бизнеса невозможно без создания социальной инфраструктуры, которая позволяет привлекать население. "Я хотел бы этот вопрос поднять и обсудить. Каким образом сопровождать такие инновационные и научно-технологические центры достойной социальной инфраструктурой для того, чтобы они были не просто доступны для жилья, а для того, чтобы они стали точкой притяжения", - пояснил он.

Аналогичное мнение высказала ректор Северного арктического федерального университета (САФУ) Елена Кудряшова. Кроме того, она добавила, что для реализации крупных инфраструктурных проектов необходимо использовать механизм государственно-частного партнерства. "Конечно, все наши планы могут свершиться только при наличии существующей и создаваемой вновь социальной инфраструктуры. Поэтому мы так же, как и другие федеральные университеты, вовлечены в процессы создания кампуса, <…> а также инвестиционного IT-парка Digital Arctic", - сказала она.