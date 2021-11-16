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Пандемия COVID-19

В Хорватии похоронные мероприятия могут проводить только люди с ковид-паспортами

С 16 ноября количество присутствующих на похоронах при условии наличия ковид-паспортов ограничивается до 50

ЗАГРЕБ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Хорватии в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 16 ноября ввели обязательное требование наличия ковид-паспортов для сотрудников кладбищ и участников похоронных мероприятий. Об этом сообщили во вторник журналистам в Национальном штабе гражданской защиты, принявшим данное решение.

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В соответствии с новым решением ограничительная мера распространяется на все учреждения и агентства, оказывающие услуги при похоронах. Кроме того, с 16 ноября 50 персонами ограничивается и количество присутствующих на похоронном мероприятии при условии наличия ковид-паспортов.

В Хорватии в связи с непростой эпидемиологической ситуацией с 15 ноября действует режим обязательного наличия ковид-паспортов для сотрудников и посетителей всех государственных ведомств страны. С 16 ноября данную меру также распространили на сферу образования.

По данным Национального штаба гражданской защиты, число привитых первым компонентом вакцины в Хорватии составило 60,66% среди взрослых жителей (50,76% от всего населения страны).

Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано более 544 тыс. инфицированных, свыше 500 тыс. пациентов выздоровели, 9 986 человек в результате осложнений умерли.

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ХорватияПандемия COVID-19
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