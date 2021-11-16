Ректор СКФУ рассказал, чему будет способствовать обучение предпринимательству в вузе

ТАСС, 16 ноября. Обучение навыкам предпринимательства, которое к 2030 году должны проходить не менее 75% студентов Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), позволит разработать интеллектуальные цифровые технологии, а также экспертно-аналитические продукты для сферы туризма. Об этом сообщил во вторник в Совфеде ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

"С целью формирования проектных команд для реализации инновационных проектов планируем к 2030 году создать формат, при котором не менее 75% наших выпускников пройдут через инициативы по развитию предпринимательской культуры и компетенций. И соответственно, в результате этих усилий планируем, что будут разработаны импортозамещающие технологии производства компонентов продуктов питания специализированной пищевой продукции, интеллектуальные цифровые технологии для электроэнергетики, собственно, также планируется, что будут созданы образовательные экспертно-аналитические продукты для туристического комплекса", - сказал он.

Беспалов отметил, что для Северо-Кавказского федерального университета "взаимодействие с реальным сектором экономики является одним из факторов успеха при формировании инновационной инфраструктуры".

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В университете учатся студенты практически из всех регионов России и более 50 стран. Вуз ведет подготовку по 160 направлениям.