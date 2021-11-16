Глава ВОЗ заявил, что пандемия затягивается из-за неравного доступа к вакцинации

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что затягиванию пандемии в мире способствуют неравный доступ к вакцинам и непоследовательность мер в сфере здравоохранения. Такое мнение он выразил во вторник, выступая в формате телеконференции на форуме по безопасности, организованном Республикой Корея. Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

"Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечетким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию, давая вирусу больше пространства для перемещения и мутации", - сказал глава ВОЗ.

Он напомнил, что от коронавируса, согласно официальной статистике, умерли более 5 млн человек, однако "реальное число гораздо больше". Говоря о проблеме "долгого ковида", гендиректор отметил, что число людей, живущих с этим недугом, "не известно" и речь идет о "болезни, которую мы не понимаем".

Гебрейесус подчеркнул, что "в своей сердцевине нынешняя пандемия представляет собой кризис солидарности, который был высвечен и усугублен фундаментальной слабостью глобальной архитектуры здравоохранения". В связи с этим гендиректор призвал к заключению обязательного к исполнению "соглашения или договора" в целях укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения. Этой теме будет посвящена намеченная на 29 ноября - 1 декабря в Женеве специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По данным ВОЗ на 16 ноября, в мире с начала пандемии зарегистрировано 253 640 693 подтвержденных случая заражения коронавирусом и 5 104 899 летальных исходов. Больше всего инфицированных выявлено в США (46 780 515), Индии (34 456 401) и Бразилии (21 957 967). По числу умерших первую строчку занимают США (756 664), далее следуют Бразилия (611 283) и Индия (463 852).