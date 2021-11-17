"Почта России" сообщила об аварии в сортировочном центре во Внукове

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Почта России" уведомила москвичей о задержке отправлений посылок из-за аварии в сортировочном центре во Внукове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня произошла авария с кабелем электропитания сортировочного центра, сейчас его восстанавливают. Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", - сказано в сообщении.

Компания объясняет, что активный сезон и большое количество посылок стали причинами полной загрузки сортировочного центра во Внукове, поэтому справиться со всей обработкой посылок только на резервном питании без минимальных задержек не получится.

Пресс-служба также отметила, что задержки отправлений не будут превышать сутки. Они коснутся не всех клиентов, которые сейчас ждут почту в Москве и Подмосковье.