Дума обсудит особый правовой режим для студентов-иностранцев

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, устанавливающий особый правовой режим для иностранцев и лиц без гражданства, которые обучаются в России по программам высшего образования в государственных вузах, а также инициативу, позволяющую кабмину вводить право "золотой акции" при продаже принадлежащих государству акций компаний, в которых РФ до приватизации принадлежал как минимум блокирующий пакет (25% +1 акция).

Первый законопроект был внесен правительством РФ в июне. По действующим нормам иностранные граждане, которые приехали на учебу в Россию, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях и в пределах установленной квоты, разрешение необходимо продлевать ежегодно. Законопроект позволяет данной категории лиц получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). Такое разрешение будет выдаваться на срок обучения и последующие 180 дней при наличии подтверждения о зачислении в вуз для обучения по программе.

Срок пребывания в РФ может быть продлен и в случае перевода в другой вуз.

Госдума также рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий кабмину вводить право "золотой акции" при продаже принадлежащих государству акций компаний, в которых РФ до приватизации принадлежит как минимум блокирующий пакет (25% +1 акция). Документ представит замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Поправки вносятся в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества". Предлагаемые изменения позволят расширить основания для возможности принятия решения об использовании Российской Федерацией в отношении акционерных обществ с государственным участием специального права ("золотой акции"), а также осуществлять эффективный контроль за их деятельностью. К таким акционерным обществам, в частности, относятся АО "Международный аэропорт "Внуково", АО "Махачкалинский морской торговый порт", ПАО "Ростелеком", АО "Россельхозбанк", АО "Российские ипподромы", АО "Росспиртпром" и другие, указывают в кабмине.