Правительство намерено оптимизировать работу по продвижению нацпроектов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ соберет предложения, касающиеся оптимизации работы по продвижению национальных проектов, говорится в протоколе совещания у вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, копия которого есть в ТАСС.

"Руководителям национальных проектов совместно с AHO "Национальные приоритеты" представить предложения по оптимизации работы по продвижению национальных проектов с учетом необходимости: повышения информированности граждан о конкретных целях и задачах национальных проектов, их роли в достижении национальных целей развития РФ; повышения уровня одобрения гражданами достижений национальных проектов; вовлечения граждан и организации в планирование и реализацию национальных проектов", - сказано в документе. Срок сбора инициатив - до 22 ноября.

AHO "Национальные приоритеты" нужно до середины ноября представить предложения по "организации получения и анализу обратной связи от граждан из всевозможных источников по каждому показателю и результату национальных проектов по различным признакам: населенные пункты, пол, профессия, социальное положение и т. д.", указывается в протоколе.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы обратная связь от граждан была получена для каждого из реализуемых нами мероприятий или планируемых к реализации. Для нас это оценка качества выполнения проектов, которая необходима, чтобы вовремя корректировать нашу совместную работу под конкретные потребности граждан", - сказал ТАСС Григоренко.

Он отметил, что уже сегодня граждан информируют о выполненных и реализуемых проектах исходя из их запросов, под конкретную целевую группу выбирается наиболее удобный способ и формат получения информации - интернет-ресурсы или традиционные СМИ. Например, адресно предоставляется информация о мерах поддержки для семей с детьми - тем, кто может претендовать на такую поддержку, либо тем, кто уже интересовался подобной информацией. То есть, "оперативно и максимально удобно и понятно информируем людей о выполненных проектах и возможностях, которыми они могут воспользоваться уже сегодня". Так, работа по информированию граждан организована через АНО "Национальные приоритеты": реализуются многочисленные информационные кампании: от спецпроектов в интернете до публикации в социальных сетях.

О нацпроектах

Ключевые цели 14 национальных проектов, включая комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, обозначены в указе "О национальных целях развития РФ до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на шесть лет - до 2030 года.