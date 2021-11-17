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Вылеты семи авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали по метеоусловиям

Задерживаются, в частности, вылеты рейсов в Усть-Камчатск, Тигиль, Никольское, Усть-Хайрюзово

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Вылеты семи рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах в пунктах назначения, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Задерживаются вылеты рейсов в Усть-Камчатск, Тигиль, Никольское, Усть-Хайрюзово, Оссору, Озерную, Тиличики. Некоторые рейсы задерживаются с 15 ноября.

В настоящий момент Камчатка находится под влиянием циклона. Он принес на полуостров снег с дождем и усиление ветра. По прогнозам синоптиков, неблагоприятное погодное явление сохранится в регионе до выходных.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

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