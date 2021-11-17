В Госдуме обсудят введение штрафов до 30 тыс. рублей за выброшенных животных

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Введение штрафов до 30 тыс. рублей за выброшенных животных, создание института конфискации у живодеров и установление ответственности за организацию боев животных - такие инициативы планируется обсудить в Госдуме в ближайшее время. Однако для заметного сокращения числа бездомных животных в России необходимо ввести бесплатные регистрацию и стерилизацию, запрет самовыгула, увеличить число приютов, сообщил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Я собираюсь предложить несколько поправок, которые связаны с запретом боев и с установлением института конфискации животных у живодеров в случае, если имел место быть факт жестокого обращения либо опять-таки участия в боях, при нарушениях в цирках и зоопарках <...>. Это тоже потребует обсуждения, поэтому мы к ним готовы, и нам здесь важно, чтобы механизм был реализован", - рассказал он.

По словам Бурматова, бороться необходимо с причинами появления бездомных животных. "Первое - регистрация, потому что без этого института эффективно ни базовый закон об обращении с животными не будет действовать, ни наш пакет поправок к КОАП. Второе - запрет самовыгула. Это то, на чем я давно настаиваю и, к сожалению, это можно сделать только силами наших субъектов Российской Федерации, потому что это уже их региональные КОАПы, и они должны вносить поправки соответствующие, потому что федеральным законом самовыгул уже запрещен, там уже прописано, что владелец должен контролировать свое животное", - пояснил депутат.

Также регионам необходимо ввести практику льготной или бесплатной стерилизации животных. "Льготная стерилизация - это то, что должны вводить регионы у нас, <...> а лучше бесплатной стерилизации. Она при небольших затратах способна сэкономить региону огромные деньги, поэтому здесь надо бороться с причиной, а не со следствием. Следствие - это бездомные бегающие собаки, которых сейчас приходится в приюты помещать и так далее, а причина - это бесконтрольное размножение в результате самовыгула и отсутствия стерилизованных животных в результате безответственности владельцев, которая вызвана отсутствием регистрации", - полагает Бурматов.

Статистика и нехватка приютов

В пресс-службе Минприроды ТАСС сообщили, что на территории страны находится больше 586 тыс. бездомных собак и почти 150 тыс. бездомных кошек. При этом в приютах только 87 тыс. 601 место.

Лидером по числу бездомных животных является Дагестан - 40 тыс. собак и 14,5 тыс. кошек. "В регионе только пять частных приютов и два муниципальных. По оценке региональных властей, нужно открыть еще минимум 36 приютов, чтобы оказать помощь всем брошенным животным", - рассказали в Минприроды.

Меньше всего животных без хозяев было зарегистрировано в Псковской области - 925 собак и 130 кошек. На втором месте Костромская область - 684 собаки и 456 кошек.

В России расположены 394 частных приюта, 87 муниципальных, 20 государственных. По мнению Бурматова, это покрывает лишь 1/4 от необходимого числа приютов в России.

Законопроекты на рассмотрении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 27 октября поддержал проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей.

Поправки предлагается внести и в закон об ответственном обращении с животными. Так, планируется законодательно закрепить, что места, используемые для продажи животных, должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В настоящее время рассмотрение данного законопроекта перенесено, так как 21 октября на пленарном заседании не успели рассмотреть его в первом чтении.

Начать с себя

Бурматов рассказал, что сам взял из приюта собаку по кличке Белка. "Я Белку брал, когда ей было 2,5 примерно года. Это уже такое животное-подросток, уже был виден ее характер. Тем более она у меня инвалид, я забирал ее без почки. Мне пришлось сделать ей три тяжелых операции, буквально с того света доставали. Она погибла, конечно же, если бы я ее не забрал. У животных с одной почкой и диета своя, и режим, и гулять с ними по-особенному надо. Но я ни разу об этом не пожалел, действительно. Это самый лучший друг на свете", - сказал он.

По его мнению, взять питомца из приюта - это очень правильное решение. "Это гуманно, во-первых. Во-вторых, это, честно говоря, очень удобно, потому что ты можешь найти сегодня в приюте животное любого возраста, пообщаться с ним, узнать его характер, ты можешь с ним там часами гулять", - заключил Бурматов.