Miramax хочет через суд запретить Тарантино продажу частей сценария "Криминального чтива"

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Американская студия Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино с целью запретить тому продажу в виде NFT-токенов частей сценария фильма "Криминальное чтиво" (Pulp fiction, 1994), не вошедших в итоговый вариант киноленты. Об этом говорится в материалах, поступивших во вторник в базу окружного суда Центрального округа Калифорнии.

Ранее режиссер создал сайт, на котором намерен продавать части первых версий сценария с вырезанными сценами, которые также будут сопровождаться "эксклюзивным комментарием Тарантино, раскрывающим секреты фильма и его создателя". По мнению студии, таким образом режиссер нарушает интеллектуальные права на фильм, которые принадлежат Miramax. "Ответчики пытаются единолично получить финансовую выгоду от прав Miramax на "Криминальное чтиво". Преступные действия ответчиков вызвали или, скорее всего, вызовут недопонимание, ошибки и введение в заблуждение аудитории потребителей", - указывается в документе.

Как отмечают юристы студии, в начале ноября они направили письмо представителям режиссера с уведомлением о том, что его действия нарушают права Miramax, которые распространяются "на все без исключений версии сценария". В свою очередь юристы Тарантино настаивают на праве режиссера публикации сценария, однако в студии считают, что продажа NFT-токенов ни в коей мере не подпадает под этот пункт. Сторонам не удалось найти внесудебное решение, и Miramax обратилась в суд. В своем ходатайстве студия настаивает на максимальной компенсации, которую сможет определить суд, и просит вести слушания с участием жюри присяжных.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.

Известность пришла к Тарантино в 1994 году после выхода на экраны фильма "Криминальное чтиво", в котором он выступил режиссером и автором сценария. Кинолента, бюджет которой составил $8 млн, принесла $100 млн прибыли, получила главный приз Каннского фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", премию "Оскар" за оригинальный сценарий и еще ряд кинонаград. В числе работ Тарантино такие фильмы, как "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1992), "Убить Билла" (Kill Bill: Vol. 1, 2003; Kill Bill: Vol. 2, 2004), "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012).