Индейкам, которых помилует Байден, предоставят один из лучших номеров отеля в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Индейки, которых помилует в этом году в преддверии Дня благодарения президент США Джо Байден, по прибытии в Вашингтон будут жить в одном из лучших номеров отеля Willard InterContinental в центре Вашингтона.

"Мы рады принять Национальную федерацию производителей индеек (National Turkey Federation, NTF, эта торговая ассоциация с 1947 года направляет индеек в подарок главе государства ко Дню благодарения) в этому году, и наша команда усердно работает, готовясь к их приезду. Их встретят с красной ковровой дорожкой в нашем отеле, наш главный управляющий Маркус Платцер встретит их и вручит ключи от номера. Для индеек, которые отправятся в Белый дом, готовят один из наших лучших номеров с нашими роскошными кроватями, подготовленными для комфортного отдыха гостей перед важной встречей с президентом", - рассказала ТАСС во вторник старший менеджер по коммуникациям и маркетингу в Willard InterContinental Мария Безденежных. По ее словам, сотрудники отеля готовы будут предоставить необычным гостям "все, что [те] потребуют": "от еды в номер до дополнительных подушек и халатов", чтобы обеспечить им комфорт и возможность расслабиться.

Официальная церемония помилования индеек президентом США по случаю Дня благодарения проводится в Белом доме с 1989 года. Президенту всегда по традиции привозят двух птиц - главную праздничную индейку и ее "дублера" на случай непредвиденной ситуации в последние минуты перед церемонией. "Помилование", однако, предусмотрено для обеих.

По традиции индейки выращиваются на ферме в родном штате нынешнего председателя NTF, для отправки в Белый дом выбирают лучших. Они содержатся в целом в тех же условиях, что и остальные птицы на ферме, соблюдают ту же диету. Однако, как утверждают в NTF, индеек, которых ждет поездка в столицу, с раннего возраста приучают к вспышкам фотокамер, шуму и большому скоплению людей. По прибытии в Вашингтон птиц размещают в отеле Willard InterContinental - одной из лучших гостиниц города. Для индеек выбираются имена. Так, птиц, помилованных в прошлом году, назвали Кукуруза и Початок, а за год до этого - Масло и Хлеб.

Как сообщила ранее на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в этом году церемония помилования индеек состоится в пятницу, 19 ноября. По словам Псаки, птицы, которых доставят в столицу, были выращены на ферме в Джаспере, штат Индиана.

После церемонии в Белом доме индеек обычно отправляют в университеты, на фермы или парки. Однако, как пишет газета "Политико", до следующего Дня благодарения они доживают редко. Связано это с тем, что домашние индейки выведены специально для употребления в пищу. Они быстро растут и по размерам больше своих диких сородичей, из-за чего склонны к различным проблемам со здоровьем, а срок их жизни не превышает одного года. При этом дикие индейки, как отмечает Politico, живут от трех до пяти лет.

День благодарения

День благодарения был объявлен национальным праздником в США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться в четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Богу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы из племени вампаноаг, которые принесли с собой птицу индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения. Как правило, подают ее на стол под клюквенным соусом вместе со сладким картофелем. Праздник принято отмечать в кругу семьи. В конце ноября миллионы американцев традиционно отправляются в поездки, чтобы встретиться с родными по случаю Дня благодарения.

После Дня благодарения магазины в США устраивают ряд распродаж - "черную пятницу" и "киберпонедельник", первый рабочий день после выходных, следующих за Днем благодарения.