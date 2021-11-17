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Причиной пожара в доме в Назарове могло стать нарушение при эксплуатации печи

По периметру комнаты была неправильно расстановлена мебель, отметили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Нарушение правил эксплуатации печи могло стать причиной пожара в частном доме в городе Назарове Красноярского края, в результате которого погиб один ребенок, еще пять человек, включая троих детей, получили ожоги. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Дом отапливался с помощью печи. В ночное время в доме возник пожар. Предположительно, причиной возгорания явилась неправильная эксплуатация печи, а именно расстановка мебели по периметру комнаты в непосредственной близости с печью, в результате чего от нагрева печи произошло возгорание кресла", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, в доме проживала семья с четырьмя детьми (3,7, 8 и 10 лет). Когда начался пожар, семья начала покидать дом, но в результате сильного задымления родители не смогли эвакуировать одного ребенка, он погиб. Остальные дети с незначительными ожогами доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Родители также пострадали.

По информации МЧС, площадь возгорания составила 40 кв. м. В тушении пожара участвовали 25 человек, было задействовано девять единиц техники. На месте пожара работают полицейские и следователи.

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