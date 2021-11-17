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Пандемия COVID-19

Disneyland в Гонконге закрыли на день для тестирования на коронавирус

Правительство выпустило постановление об обязательном тестировании всех лиц, которые присутствовали в парке 14 ноября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 ноября. /ТАСС/. Гонконгский Disneyland в среду закрылся на день для проведения массового тестирования на коронавирус его персонала и посетителей. Об этом сообщается на сайте тематического комплекса.

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"Правительство выпустило постановление об обязательном тестировании всех лиц, которые присутствовали в парке 14 ноября с 11 до 18 часов", - уточняется в заявлении. Данная мера связана с выявлением положительного теста на коронавирус у одного из гостей, побывавших в Disneyland в воскресенье.

Согласно требованию властей, все посетители парка и других объектов в мегаполисе обязаны регистрироваться через специальное приложение для мобильных телефонов, сканируя QR-коды при входе. Это позволяет отслеживать историю перемещений людей, у которых диагностирован ковид.

В последние месяцы в этом специальном административном районе КНР выявлялись лишь редкие единичные случаи заражения коронавирусом.

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