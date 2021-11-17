В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

КРАСНОЯРСК, 17 ноября, /ТАСС/. Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов ввели в Красноярском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

"Подписаны изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю №43 от 23.07.2021, согласно которым в перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше. Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 г.", - говорится в сообщении.

В крае сохраняется высокая заболеваемость ковидом среди лиц в возрасте от 60 лет. По информации Роспотребнадзора, за последние две недели рост заболеваемости в этой категории составил почти 40%.

В Красноярском крае в последние недели сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, по информации регионального управления Роспотребнадзора, за прошлые сутки выявлено 717 случаев заражения. В регионе развернуто около 6,3 тыс. коек, из них занято 85%. Для посещения культурных, спортивных мероприятий, а также торгово-развлекательных центров, заведений общепита, сферы красоты, спортивных и фитнес-залов, гостиниц действует система QR-кодов. В регионе с начала пандемии, по данным федерального оперштаба, выявлено 142,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 126,4 тыс. пациентов выздоровели, более 7 тыс. человек умерли.