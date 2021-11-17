Глава Якутии заявил, что строительство трех мостов в регионе требует около 160 млрд рублей

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство мостов через реки Лену, Вилюй и Алдан в Якутии требует около 160 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня, если смотреть на карту Якутии, она разорвана на четыре части реками Вилюй, Алдан и Лена. И, соответственно, нам нужно построить три крупных моста - Ленский, Вилюйский в районе [села] Верхневилюйска и Алданский в районе [поселка] Хандыги, которые позволят Якутию соединить в одно целое. Безусловно, это огромные капитальные затраты. Стоимость Ленского моста после экспертизы будет понятна, пока она считается в размере 80 млрд рублей. Стоимость Алданского и Вилюйского мостов, по оценкам экспертов, будет в размере 40 млрд рублей каждый. Безусловно уверен, что они будут построены, и Якутия, огромная часть нашей страны, наконец-то будет связной", - сказал Николаев.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу России рассмотреть вопрос обеспечения к 2030 году круглогодичного транспортного сообщения по автомобильным дорогам "Лена", "Вилюй" и "Колыма" Сибирского федерального округа (СФО) и Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Благодарен президенту России Владимиру Путину за то, что он очень хорошо разбирается в вопросах транспортной системы в Якутии, знает нашу уникальность, проблемы. Несмотря на то, что ряд министерств считает, что вкладываться в дорожную инфраструктуру Якутии очень дорого и нецелесообразно, он нас всегда поддерживает. Появление поручения, которое касается не только Ленского моста, но и сети федеральных дорог, поможет Минтрансу России, республики решить эту глобальную проблему", - добавил Николаев.

О мосте через реку Лену

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Мост позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе втрое, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.