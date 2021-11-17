Первый в истории прямой авиарейс из Вьетнама в США намечен на 28 ноября

ХАНОЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Социалистической Республики Вьетнам - компания Vietnam Airlines - осуществит 28 ноября первый в истории регулярный прямой рейс в Соединенные Штаты. Об этом сообщило в среду Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

По информации ВИА, Vietnam Airlines 16 ноября получила официальное разрешение Федерального управления гражданской авиации США на выполнение беспосадочных коммерческих рейсов между Вьетнамом и США, став таким образом первой и пока единственной вьетнамской авиакомпанией, которой разрешено выполнять регулярные прямые перелеты в Соединенные Штаты.

Рейс свяжет южный вьетнамский мегаполис Хошимин и Сан-Франциско. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжном Boeing 787-9 Dreamliner, длительность перелета составит 13 часов 50 минут из Хошимина в Сан-Франциско и 16 часов 40 минут из Сан-Франциско в Хошимин.

На начальном этапе Vietnam Airlines намерена выполнять по два рейса в неделю между Хошимином и Сан-Франциско. В дальнейшем их число, как ожидается, будет увеличено до семи в неделю.

Подготовка к началу прямого авиасообщения между Вьетнамом и США продолжалась ровно два десятилетия с момента открытия в Соединенных Штатах представительства Vietnam Airlines. Появление первого в истории отношений Вьетнама и США прямого воздушного рейса, который свяжет два государства, будет иметь большое общественное и политическое значение, уверены в авиакомпании.

По оценкам экспертов, выход на американский рынок воздушных перевозок будет сопряжен для вьетнамской авиакомпании с достаточно жесткой конкуренцией, в результате чего в первый год существования регулярного прямого рейса между Вьетнамом и США Vietnam Airlines может понести значительные убытки. Потери компенсируются в последующие три-четыре года, лишь после этого вьетнамская авиакомпания сможет получать прибыль, полагают эксперты.