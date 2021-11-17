В Омске нашелся пропавший 16 ноября семилетний мальчик

ОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Семилетний мальчик, пропавший во вторник в Омске, нашелся, его привела незнакомая женщина, у которой он заночевал. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

"Сегодня утром мальчик нашелся. Как выяснилось, он ночевал у незнакомой женщины, которая, увидев замерзшего мальчика на улице, пригласила его к себе переночевать. Утром женщина привела мальчика домой, передав его матери", - говорится в сообщении.

По факту отсутствия ребенка следственные органы проводят проверку. Мальчик пропал во вторник. Полиция установила, что школьник потерял ключи и не смог попасть домой после занятий, так как мать ребенка находилась на работе. Семья мальчика характеризуется как благополучная.