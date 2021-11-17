Центр космической погоды России и Китая открылся в Пекине

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Центр космической погоды российско-китайского консорциума открылся в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в среду в официальном аккаунте в соцсети WeChat заявлении Метеорологического управления КНР.

Как отмечается, торжественное открытие центра состоялось во вторник, на церемонии присутствовали заместитель главы Метеорологического управления Китая Юй Жуцун и замглавы Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ.

"Сотрудничество с Россией в международных делах и выполнении международных обязанностей позволит Китаю усилить его влияние в сфере мониторинга космической погоды для нужд авиации", - приводятся слова Юй Жуцуна в документе. Замглавы Метеорологического управления Китая также выразил надежду на то, что обе стороны продолжат развивать сотрудничество в области обмена данными, интеграции продуктов и проверки прогнозов, чтобы предоставлять более точные данные и услуги для гражданской авиации.

В заявлении указывается, что центр будет функционировать под управлением Метеорологического управления Китая, Главного управления гражданской авиации КНР, а также Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Его целью станет ускорение развития метеорологических услуг для отрасли международной гражданской авиации.

Как отмечается в документе, в 2018 году Китай и Россия подали заявку на создание регионального центра космической погоды. В 2020 году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла решение о назначении консорциума РФ и КНР глобальным поставщиком информации о космической погоде, в результате чего российско-китайский консорциум стал четвертым глобальным центром о космической погоде.