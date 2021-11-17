Объемы экспресс-тестирования на COVID-19 выросли более чем в два раза за месяц в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Открытие новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах Москвы позволило увеличить масштабы тестирования более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября. На данный момент экспресс-тестирование прошли почти 200 тыс. человек, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Бесплатное экспресс-тестирование для всех желающих - это очень важный шаг в борьбе с COVID-19. Увеличение количества пунктов в общественных местах по всему городу до 71 позволило нарастить объемы экспресс-тестирования более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября. Сейчас ежедневно экспресс-тесты делают более 7 тыс. горожан, а всего быструю диагностику в общественных местах прошли почти 200 тыс. человек", - сказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она добавила, что у 5% прошедших экспресс-тестирование коронавирусная инфекция была подтверждена проведенным затем ПЦР-исследованием. "Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса", - отметила заммэра.

Сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС, СНИЛС при наличии. Дети проходят экспресс-тестирование в присутствии родителей. На сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" также появилась возможность заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 в одном из пунктов города.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции - это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19. Результат теста показывает допустимость заболевания, диагноз должен поставить медицинский работник после ПЦР-исследования. Экспресс-тестирование проводится по той же технологии (взятие мазка из носа), что и ПЦР, но для получения результата биоматериал сразу помещают в специализированный раствор и тест-систему.