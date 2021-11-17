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Пандемия COVID-19

В ФРГ за сутки выявили рекордные 52 826 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии инфекция обнаружена у 5 129 950 жителей Германии

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 52 826, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

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Предыдущий антирекорд зафиксирован 11 ноября, когда за сутки было выявлено 50 196 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 129 950 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 294 пациента. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 98 274.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время составляет 319,5. Во вторник он достигал значения 312,4, неделю назад - 232,1, а месяц назад находился на уровне 66,1. Семидневный показатель распространения инфекции до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер в Германии. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.

В последние недели уровень заболеваемости коронавирусом в Германии стремительно растет. Председатель Бундестага (парламента ФРГ) Бербель Бас призвала отказаться от участия в крупных празднованиях, а и. о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер - унифицировать ограничения по всей стране. Вооруженные силы Германии, по данным журнала Der Spiegel, планируют мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии. Сейчас ключевой целью политиков является введение так называемого правила 2G, согласно которому посещать музеи, рестораны, кинотеатры, бассейны могут лишь привитые и переболевшие.

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