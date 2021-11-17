Около 150 вузов планируют принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Около 150 российских вузов планируют принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас идет работа по созданию программы на следующий год. Планируется внедрить в турмаршруты образовательные компоненты. Всего принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году планируют около 150 вузов", - сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера со ссылкой на его слова.

Чернышенко напомнил, что Минобрнауки реализовало пилотный этап программы студенческого туризма с 15 июля по 25 августа 2021 года. Для участия в нем студенты подавали заявки на сайте студтуризм.рф и выбирали регион и вуз, где им хотелось бы остановиться. Им было доступно два варианта путешествий: групповой формат, когда поездку оплачивал направляющий вуз, и самостоятельный - за собственные средства.

"Сделать путешествия внутри страны доступными для студентов - важная задача, поставленная перед нами президентом Владимиром Путиным. Этим летом, благодаря пилоту, отдохнуть в других регионах России по доступным ценам смогли около 600 студентов. В программе участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 экскурсий, мероприятий и различных культурно-познавательных туристических программ", - рассказал Чернышенко, отметив, что по итогам пилотного проекта было принято решение продлить и масштабировать программу на 2022 год.

В Москве 17 ноября на площадке Российского университета дружбы народов стартовал всероссийский форум "Студтуризм 2022". Его основная тема - разработка предложений в программу студенческого туризма на следующий год. Форум продлится до 20 ноября. Его участниками стали свыше 100 студентов 30 российских вузов. Для них запланировано проведение лекций и мастер-классов, а также выездные мероприятия.