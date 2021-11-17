Кузбасс получил почти 20 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", которой не хватало в регионе

КЕМЕРОВО, 17 ноября. /ТАСС/. Кемеровская область получила партию вакцины "Спутник Лайт", дефицит которой образовался в ряде медучреждений региона на фоне возросших в последние две недели темпов вакцинации, сообщила на брифинге в среду заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

"У нас поступило 1 372 219 доз всех вакцин, поступил дополнительно "Спутник Лайт", действительно, в последнюю неделю был ажиотажный спрос [на вакцинацию], "Спутник Лайт" [в некоторых пунктах вакцинации] завершился. Сейчас вакцина в регион пришла, в каждой медицинской организации она будет", - сказала Абросова.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона ТАСС пояснили, что поступившая партия "Спутника Лайт" насчитывает 19,8 тыс. доз. По словам замминистра, за последние две недели темпы вакцинации в регионе выросли вдвое. На сегодня за сутки в среднем впервые прививаются от коронавируса около 4,9 тыс. человек. Развернуты 178 стационарных и 141 мобильный пункт вакцинации. В общей сложности привиты более 951 тыс. жителей региона, что составляет 57,6% от общего числа подлежащих вакцинации граждан. Среди пожилых людей старше 60 лет привиты 252,9 тыс. человек, что составляет 46% от плана вакцинации.

В начале ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил Кемеровскую область в числе 10 российских регионов, где необходимо ускорить темпы вакцинации. По решению регионального Роспотребнадзора, в Кузбассе была введена обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, 80% из них должны привиться до 25 декабря. Аналогичные требования распространяются на работников медицинских и образовательных организаций, сферы транспорта, услуг, соцобслуживания, государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов и многофункциональных центров, предприятий энергетики и волонтерских объединений, совершеннолетних студентов.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у более чем 69,4 тыс. человек. Для сравнения: в начале сентября было зарегистрировано около 52 тыс. случаев, рост заболеваемости составляет более 33%. В ковидных госпиталях развернуто порядка 4 тыс. коек, свободны около 19% из них.

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября в регионе начала действовать система QR-кодов. Подтвержденный факт вакцинации не позднее 12 мес. назад или перенесенной коронавирусной инфекции не более 6 месяцев назад будет основанием для допуска в учреждения культуры, общественного питания, спорта, салоны красоты, а также в торговые центры с развлекательной инфраструктурой. Попасть в данные учреждения можно будет и по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не позднее чем за 72 часа.