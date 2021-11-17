Проблемы ЖКХ и социальной защиты стали главными темами обращений в ЦУР Ямала

ТАСС, 17 ноября. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа чаще всего обращались в Центр управления регионом (ЦУР) за первый год его работы по темам, связанным с ЖКХ и социальной защитой. Всего в центр с момента открытия поступило более 60 тыс. обращений, что позволило Ямалу войти в топ-5 регионов страны по количеству обращений на тысячу жителей, сообщил ТАСС руководитель ЦУР ЯНАО Александр Павлика.

"Центр управления регионом Ямало-Ненецкого автономного округа открылся 17 ноября 2020 года. За это время специалисты ЦУРа обработали более 60 тыс. вопросов и жалоб жителей округа. По числу обращений на тысячу населения Ямал входит в топ-5 регионов. <...> Самые популярные темы сообщений жителей округа касаются сферы ЖКХ (17%), социальной защиты (13%) и качества дорог (10%)", - сказал он.

Все обращения поступали из социальных сетей и платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", уточнили в ЦУР ЯНАО. Благодаря активности жителей за год были закуплены дополнительные единицы общественного транспорта в Салехарде, 72 пары очков для учеников школы-интерната Яр-Сале из семей оленеводов, обустроены дополнительные тротуары в Лабытнанги, заменены дорожные знаки в Губкинском.

"За год работы удалось сократить время первичного ответа органов власти в два раза, сегодня оно составляет 3 часа 18 минут. Новая система обращений и жалоб граждан потребовала от властей изменения подходов к качеству обратной связи. Совместными усилиями удается сделать ее более оперативной, доступной и эффективной", - добавил Павлика.

В октябре ЦУР ЯНАО запустил первый в округе чат-бот обратной связи "ЯНАО официально", который уже обработал часть обращений граждан.