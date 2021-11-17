В Якутию прибыла крупная партия вакцины от коронавируса

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Крупная партия вакцины от коронавируса в количестве 75 тыс. доз поступила в Якутию, с утра идет доставка в пункты вакцинации столицы региона. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В Якутию дополнительно поступило 75 тыс. доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе 60 тыс. доз вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") и 15 тыс. доз "Спутника Лайт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра 17 ноября вакцина доставляется в пункты вакцинации Якутска, также ее направят в районы республики.

По данным пресс-службы, по показателям заболеваемости коронавирусом за последние две недели в Якутии отмечается снижение заболеваемости на 1%, по Якутску отмечается снижение на 3%. Кроме того, в целом по республике количество стационарных больных снизилось на 9,9%, незначительно снизилась нагрузка на скорую медицинскую помощь, добавили в правительстве.

За сутки в регионе выявили 284 новых случаев заражения коронавирусом, из них 136 - в Якутске. Первый компонент прививки от новой коронавирусной инфекции в регионе получили около 62% взрослого населения республики.