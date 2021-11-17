Международный конкурс цифровых решений выиграли 14 команд, в том числе из Москвы и Чечни

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Четырнадцать команд стали победителями международного конкурса цифровых решений World AI&Data Challenge, итоги которого подвели в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Комиссия определила 14 команд-победителей, которые с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных смогли выстроить эффективные технологические процессы по решению задач в здравоохранении, образовании, экологии, госуправлении. Например, это анализ потока посетителей общественных пространств по видео, создание чат-бота для работы с обращениями граждан и создание сервиса автоматического расписания для школы. Уверен, они будут востребованы и начнут внедряться и тиражироваться в регионах", - сказал председатель конкурсной комиссии, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привела пресс-служба.

В этом году конкурсанты решали различные социально-экономические задачи, поставленные регионами и странами СНГ, например, по анализу показателей заболеваемости в регионах и балансу их трудовых ресурсов. Всего в World AI&Data Challenge участвовали больше 200 команд, они представили 62 решения.

"В топ-5 вошли команды WhileTrue из Москвы, Infolabs из Белгородской области, Futogy из Вологодской области, FEFU_DAAERlab из Приморского края и ИМФИТ из Чечни", - сказали в АСИ.

Призовой фонд конкурса составил 5,5 млн рублей. Первые пять команд получат от 1 млн до 600 тыс. рублей, команды на 6-10 местах - от 500 тыс. до 100 тыс. рублей. Также все команды-победители пройдут акселерационную программу, где их проекты доработают для дальнейшего пилотного внедрения в регионах. Решения, которые во время "пилота" покажут социально-экономический эффект, будут распространять в России и других странах.

"Глобальная задача конкурса - на основе больших данных выработать решения для улучшения качества жизни граждан. Нас радует, что в эту работу уже третий год подряд активно включаются не только регионы России, но и наши партнеры из стран СНГ, которые ставят интересные задачи командам и предоставляют большой объем качественной информации. Благодаря конкурсу у нас есть возможность дать управленческим командам не только набор инструментов для работы, но и научить их использовать "цифру" в интересах людей", - отметила глава АСИ Светлана Чупшева, которую также цитирует пресс-служба.