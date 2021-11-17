Укрупненный авиадиспетчерский центр планируется открыть в Петербурге до конца года

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Новейший укрупненный центр управления воздушным движением в Санкт-Петербурге достроят в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил советник заместителя гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Виталий Репин на авиационной выставке Dubai Airshow 2021.

"Сейчас в ближайшее время у нас должен быть запущен Санкт-Петербургский укрупненный центр с системой управления воздушным движением. Мы планируем в этом году", - сообщил он.

По словам Репина, в свою очередь в 2022 году завершат проект по переоснащению укрупненного центра российской системой управления воздушным движением в Ростове. "Этим мы закончим импортозамещение системы организации воздушного движения в России", - отметил представитель концерна.

Как подчеркнул Репин, идут работы по развитию системы организации воздушного движения, связанные с расширением диапазона работы радиолокаторов, увеличением их возможностей по обеспечению метеоинформирования, а также полным переводом всего оборудования на отечественное программное обеспечение.

Ранее в интервью ТАСС заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий сообщил, что программа укрупнения центров ОВД по формуле - из 118 в 12 и плюс три практически уже выполнили.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в ОАЭ. Россия подготовила несколько премьер. Запланированы полеты авиалайнера МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние представили иностранной публике впервые. В статической экспозиции - прототип легкого тактического самолета Checkmate, вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Показан российский беспилотник "Орион".