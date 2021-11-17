Вторая кольцевая автодорога вокруг Петербурга предполагает полностью новое строительство

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проект второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области предполагает строительство новой трассы без использования существующих участков. Об этом сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах международного форума и выставки "Транспорт России".

"Полное новое строительство, никакой реконструкции. Там было несколько вариантов: первый - использовать существующую бетонку, но она далеко от города, и сейчас там она в хорошем состоянии, трафика там нет, строить ее бессмысленно. Она как раз между существующей кольцевой и старой бетонкой", - заявил Петушенко.

Отвечая на вопрос об оценке стоимости проекта, он рассказал, что госкомпания рассмотрела два варианта и направила предложения для дальнейшего рассмотрения в Минтранс России.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на форуме заявил журналистам, что сроки исполнения проекта новой кольцевой автодороги и его стоимость будут известны после технико-экономического обоснования проекта.

Ранее сообщалось, что строительство дороги предполагает выделение средств из Фонда национального благосостояния. Планируется, что трасса будет платной.

О проекте КАД-2

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил ТАСС, что маршрут прохождения КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области определят до конца года. В июле этого года президент России Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти поручил главам двух регионов возобновить работу по проекту строительства новой кольцевой автодороги КАД-2.