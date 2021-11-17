{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Индии продлили ограничения из-за загрязнения воздуха в столичном регионе

На утро 17 ноября индекс качества воздуха в Нью-Дели составил 403, что говорит о крайне опасном загрязнении
Фото {{sliderIndex+1}} из 8
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 8

Описание
© Raj K Raj/Hindustan Times via Getty Images
© AP Photo/Manish Swarup
© EPA-EFE/HARISH TYAGI
© AP Photo/Manish Swarup
© Mohd Zakir/Hindustan Times via Getty Images
© Himanshu Sharma via Reuters Connect
© EPA-EFE/HARISH TYAGI
© AP Photo/Manish Swarup

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Комиссия по качеству воздуха национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, сообщила о продлении ограничений, введенных в минувшую субботу из-за угрожающего состояния воздуха в столице. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV.

Согласно этому решению, все школы и колледжи в Дели и пригородах останутся на удаленном обучении до дальнейшего уведомления в зависимости от состояния городской атмосферы. Школы были закрыты на неделю с понедельника. Все строительные работы и проекты по сносу зданий остановлены до 21 ноября, ранее этот запрет действовал до 17 ноября. Комиссия также обратилась с предложением к правительствам Дели и соседних штатов Харьяна, Раджастхан и Уттар-Прадеш разрешить не менее половине сотрудников госучреждений работать из дома до 21 ноября. С таким же призывом комиссия обратилась к частным компаниям.

Только пять из 11 тепловых электростанций в Дели продолжат работу. Также приказано до 21 ноября остановить въезд в Нью-Дели грузовиков, за исключением машин с товарами первой необходимости. Бензиновые и дизельные автомобили старше 15 и 10 лет соответственно не будут допущены к поездкам в городе. Автомобили, на которые нет действующего сертификата о контроле за выбросами, будут эвакуироваться на штрафстоянку.

В Нью-Дели и пригородах Гургаон, Ноида и Газиабад с 5 ноября фиксируют резкое ухудшение воздуха. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения. По данным Центрального совета по борьбе с загрязнением, на утро среды индекс качества воздуха (ИКВ) в Дели составил 403. Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным - от 51 до 100. От 151 до 200 воздух считается умеренно загрязненным, в промежутке от 201 до 300 - сильно загрязненным, а от 300 - опасно загрязненным. Уровень более 400, как указывают власти, говорит о крайне опасном загрязнении.

Главные причины смога над городом - массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях вокруг города после сбора осеннего урожая, осенняя безветренная погода, из-за которой расположенный в низине город не вентилируется, большое количество автотранспорта. Ежегодно осень в Нью-Дели отмечается резким ухудшением качества воздуха.

Теги
Индия
Марьяну Лысенко избрали председателем Совета по общественному телевидению России
Ранее совет возглавлял Виталий Игнатенко
Читать полностью