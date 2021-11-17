Сервис видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг появился на портале mos.ru

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Москвичи могут получить консультацию от специалистов госуслуг и городских ведомств в онлайн-режиме на портале mos.ru, сообщила в среду пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

"В столице усовершенствовали сервис видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств. Весь процесс получения услуги - от записи на прием до проведения встречи - теперь доступен на портале mos.ru.<...> Прежде записаться на встречу можно было в сервисе "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ". Затем пользователям присылали ссылки на другие интернет-ресурсы, где они могли присоединиться к беседе. Теперь создали специальную страницу - "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате", а видеоконференции проводятся на mos.ru", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что за 24 часа до назначенного времени mos.ru напомнит о предстоящей встрече - уведомление будет автоматически направлено в личный кабинет и на электронную почту. В сообщении также будет указана ссылка на видеоконференцию. Во время проведения онлайн-консультации пользователь сможет направить профильному сотруднику необходимые документы, которые относятся к теме обсуждения.

"Сервис помогает горожанам сэкономить время. Чтобы получить индивидуальную консультацию, не обязательно приезжать в профильное учреждение. Теперь эта опция стала еще удобнее: выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом можно на одной площадке - столичном портале mos.ru", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

В пресс-службе сказали, что запись на консультацию доступна в разделе "Услуги" на портале mos.ru в категории "Документы". Всего доступно два формата онлайн-встреч: консультация со специалистом и личный прием у руководителя ведомства или его уполномоченного представителя.