В Думу внесли законопроект о лечении животных лекарствами для людей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в Госдуму законопроект об упрощении процедуры использования лекарств для людей при лечении животных. Об этом депутат сообщил ТАСС в среду, копия текста документа имеется в распоряжении агентства.

Ранее правительство РФ дало положительное заключение на законопроект. Поправки предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". Законопроект предлагает установить упрощенную процедуру государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, которые прошли необходимые исследования, а также зарегистрированы в РФ в качестве лекарственных средств для медицинского применения.

Так, поясняет Бурматов, применение лекарственных препаратов сегодня возможно, если они зарегистрированы в соответствующем реестре. Всего таких реестров два - для медицинского и ветеринарного применения. "Данные реестры ведутся разными государственными органами. Соответственно, чтобы ветеринарная клиника или ветеринарный врач могли применять какой-либо медицинский препарат для лечения домашних животных, этот препарат должен быть внесен в реестр лекарственных средств для ветеринарного применения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, напоминает Бурматов, в государственном реестре лекарств для ветеринарного применения содержится всего порядка 2 тыс. позиций, в то время как в госреестре лекарств для людей - более 18 тысяч. Депутат также подчеркнул, что животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, поэтому процесс их лечения сопоставим.

"Ветеринарные клиники и ветеринарные врачи остро нуждаются в использовании лекарственных препаратов для медицинского применения в своей деятельности, так как они часто эффективнее, а иногда не имеют аналогов лекарственных препаратов, включенных в ветеринарный реестр. Это означает, что формально ветеринарный врач не имеет необходимых средств для лечения животного, хотя объективно ничто не препятствует использованию нужного медицинского препарата, так как практика применения таких препаратов уже давно сложилась", - объясняет автор инициативы.