Свердловская область реализует индивидуальный план внедрения социальной инициативы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали "дорожную карту" по реализации индивидуального плана развертывания Национальной социальной инициативы в регионе, передает корреспондент ТАСС.

"Мы в этом году по поручению президента России впервые представляем рейтинг качества жизни (в рамках реализации Национальной социальной инициативы), который строится на обратной связи от жителей, в том числе Свердловской области, по вопросам здравоохранения, социальной поддержки, образования, городской среды, экологии, безопасности. И в "дорожную карту" мы уже включили мероприятия, которые влияют на повышение качества жизни в регионе, касаются социальной поддержки жителей региона", - сообщила Чупшева по итогам подписания документа.

Также глава АСИ и губернатор подписали соглашение о сотрудничестве между агентством и правительством региона. По словам Чупшевой, оно определяет различные направления расширения взаимодействия. "Это вопросы, связанные с инвестиционным климатом, созданием условий для предпринимателей, поддержкой гражданских инициатив по социально-экономическим вопросам развития региона. Это и подготовка кадров, в том числе по методологии WorldSkills", - добавила она.

Главная цель внедрения Национальной социальной инициативы - повысить удовлетворенность жителей социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека. Идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.

Инициатива охватывает четыре сферы - образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из этих сфер выбрали наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости. Полученная в результате мониторинга в регионах информация позволит выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации.