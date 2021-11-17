Единая цифровая база бездомных животных появится в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Тестирование единой электронной базы бездомных животных планируют завершить в Москве в конце ноября. При успешности эксперимента ее внедрят в ветеринарную автоматизированную систему, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Столичное правительство работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней будут собраны анкеты собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов", - говорится в сообщении.

В материале также уточняется, что в персональные профили планируют вносить информацию о виде, поле, весе, окрасе, предположительном возрасте и состоянии здоровья каждого животного, а также о прохождении курса социализации, отметки о вакцинации, обработках от паразитов и прочие ветеринарные документы. Каталог планируется разместить на портале mos.ru.

Прототип базы бездомных животных был предложен и разработан в 2020 году участниками онлайн-хакатона "Лидеры цифровой трансформации". Это ежегодный конкурс на соискание премий мэра Москвы, победителями которого становятся разработчики, предложившие лучшее цифровое решение актуальной городской задачи.

"В столичных приютах содержатся около 17 тыс. бездомных собак и кошек. И хотя сотрудники приютов и волонтеры прилагают все усилия, чтобы их подопечные жили в сухости и тепле, были здоровы и сыты, они не могут заменить питомцам любящих хозяев. Поэтому появилась потребность в создании единой базы, которая позволит систематизировать информацию о животных, а в дальнейшем поможет создать публичный сервис для пристройства собак и кошек", - добавил руководитель столичного Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслава Торсунова, пилотная версия проекта тестируется на базе приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" в Москве, в которых содержатся 450 кошек и более 1,2 тыс. собак. Тестирование электронной базы завершится к концу ноября. При успешности пилотного проекта базу внедрят в ветеринарную автоматизированную систему (ВетАС), и к работе с системой начнут подключать другие городские и частные приюты для животных.