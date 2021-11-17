В Кемерове установят точную копию берлинского памятника воину-освободителю

КЕМЕРОВО, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство мемориала героям-сибирякам, которые участвовали в Великой отечественной войне, начнется в Кемерове в начале 2022 года и завершится к осени. Его ключевым объектом станет точная копия памятника "Воин-освободитель" из берлинского Трептов-парка, сообщается в среду на официальном сайте правительства Кемеровской области.

"Проект очень важен для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи. Мы решили посвятить мемориал не только кузбассовцам, а всем сибирякам, которые ковали Великую Победу на фронте и в тылу. Сейчас наша задача - собрать максимально подробную информацию о каждом герое-земляке. Мы подключили к этой работе все регионы Сибирского федерального округа - ветеранов, студентов, ученых. Это будет по-настоящему народный проект, который должен объединить нас всех", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

В июле на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава региона предложил установить в Кузбассе копию монумента "Воин-освободитель", прототипом которого стал спасший немецкую девочку советский солдат и уроженец Кузбасса Николай Масалов. Глава государства поддержал инициативу. Власти региона приступили к проектированию.

Бронзовую фигуру солдата изготовят скульпторы московской студии военных художников Минобороны России. Кроме монумента мемориал будет включать 12 гранитных пилонов - по числу входящих в межрегиональную ассоциацию "Сибирское соглашение" регионов, на которых высекут имена героев Советского Союза, России и полных кавалеров Ордена Славы. Также на территории комплекса разместят виртуальный филиал музея воинской славы России и храм Александра Невского. Планируется, что к работе на объекте привлекут студенческие строительные отряды из всех субъектов Сибирского федерального округа.