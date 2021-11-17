Кассовое исполнение нацпроекта "Наука и университеты" достигло 90%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Кассовое исполнение национального проекта "Наука и университеты" составляет почти 90%, выполнено 60 мероприятий из 66 запланированных. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания проектного комитета по нацпроекту, сообщила в среду пресс-служба вице-премьера.

"Этот год был объявлен президентом Годом науки и технологий. Была проведена большая работа. На сегодняшний день кассовое исполнение нацпроекта составило почти 90%, реализовано 60 мероприятий из 66 запланированных. Важным фактором, который должен повлиять на результаты нацпроекта, является работа по формированию новой государственной программы научно-технологического развития. Она находится на финальной стадии. Также запущена работа по созданию домена "Наука" на платформе "Гостех". Созданные сервисы должны будут обеспечивать прозрачность, прослеживаемость и эффективность расходов и получаемых результатов по итогам реализации мероприятий госпрограммы", - сказал Чернышенко.

Отмечается, что на заседании также обсуждалась корректировка паспорта нацпроекта в соответствии с принятыми правительством России стратегическими инициативами "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства". Как отметил Чернышенко, результаты нацпроекта, касающиеся предоставления гранта талантливым специалистам по лучшим магистерским программам, а также создания инструментов развития технологического предпринимательства, будут достигаться в рамках стратегических инициатив.

"Минобрнауки уже завершена разработка проектов федеральных паспортов по инициативам "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства". Их необходимо доработать с учетом замечаний Минэкономразвития и Минфина и представить в правительство до 5 декабря", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в рамках нацпроекта по поручению президента Владимира Путина в этом году была запущена работа по созданию кампусов мирового уровня. На сегодняшний день отобраны восемь проектов, которые будут финансироваться в приоритетном порядке. При этом 50% финансирования будет осуществляться из бюджета и не менее 50% составят внебюджетные источники. Также ведется большая работа по поддержке молодых ученых. До конца года в России будет открыто 120 новых молодежных лабораторий, появятся 1 200 ставок научных исследователей. Их займут ученые в возрасте до 35 лет.