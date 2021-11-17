Почти 80 тыс. доз вакцин от коронавируса поступили в Волгоградскую область

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Комплекты отечественных препаратов "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона" в общем количестве более 79 тыс. поступили в Волгоградскую область. Их распределяют в прививочные пункты, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"Более 79 тыс. комплектов отечественных препаратов "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона" поступили в волгоградский регион. Вакцины распределяют в прививочные пункты медицинских учреждений субъекта согласно количеству прикрепленного населения", - говорится в сообщении.

По информации областного комитета здравоохранения, комплекты вакцин распределяют в том числе в прививочные пункты, действующие на базе интерактивного музея "Россия - моя история" и десяти торговых центров Волгограда и Волжского.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области остается сложной, но контролируемой. По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлены более 111 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 тыс. человек. На территории региона развернуты 63 прививочных пункта, вакцинацию от COVID-19 прошли 1,16 млн жителей.