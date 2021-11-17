Делегаты из СНГ, Европы и США примут участие в конференции по ковиду в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вторая Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям состоится с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Как сообщает в среду пресс-служба правительства, распоряжение о проведении и финансировании этого мероприятия подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В конференции, как ожидается, примут участие около 300 делегатов из стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Это представители профильных министерств и ведомств, а также международных научных организаций", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что из-за ситуации с коронавирусом большинство из них примут участие во встрече в дистанционном формате.

Основная цель конференции этого года - "демонстрация российских подходов к профилактике инфекционных болезней, представление результатов исследований COVID-19", проинформировали в правительстве.

Роспотребнадзору поручено организовать подготовку и проведение конференции. Минфину необходимо выделить для подведомственного Роспотребнадзору Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера финансирование на проведение мероприятия.

Первая подобная конференция, организованная Роспотребнадзором, прошла в 2020 году. Тогда в ней приняли участие ученые и специалисты из 20 стран мира. В ходе мероприятия обсуждались научные и практические аспекты борьбы с пандемией, в том числе схемы лечения, разработка тест-систем и вакцин, особенности формирования иммунного ответа.